Курс доллара растет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 28,1610 гривен за 1 доллар (+0,0404 грн). При этом курс доллара на 11 ноября составляет 28,1206 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после того, как он снижался в течение четырех дней.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,27 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 ноября справочный курс на уровне 28,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с 10 ноября (28,11 грн/доллар).

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, на текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.