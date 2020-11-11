Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется выше уровня 28,15 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,27 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1600 - 28,1800 грн/доллар, евро 33,2485 - 33,2721 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Отметим, 10 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1500 - 28,1750 грн/доллар, евро 33,2535 - 33,2831 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3678 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 28,1206 гривен за 1 доллар (+0,009 грн). При этом курс доллара на 10 ноября составляет 28,1116 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после того, как он снижался в течение четырех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, на текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.