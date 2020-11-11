Курс долара росте другий день підряд

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 28,1610 гривень за 1 долар (+0,0404 грн). При цьому курс долара на 11 листопада становить 28,1206 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс росте другий день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,27 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 листопада довідковий курс на рівні 28,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 10 листопада (28,11 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні очікується подальше зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.