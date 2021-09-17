Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на таком уровне: 26,7028 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 17 сентября составляет 26,6672 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 31,43 гривен за евро.

Прогноз

В сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней. По прогнозу аналитиков, к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн.