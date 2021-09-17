ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською →
Украина, Пятница 17 сентября 2021 10:18
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 31,43 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,4124 - 31,4360 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 16 сентября закрылись в диапазоне: 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 31,3623 - 31,3858 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
Очередь за чипами. Как дефицит микросхем в Азии и США изменил рынки авто и электроники
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Очередь за чипами. Как дефицит микросхем в Азии и США изменил рынки авто и электроники