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Курс долара зростає третій день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 вересня встановлено на такому рівні: 26,7028 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 17 вересня становить 26,6672 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 31,43 гривень за євро.

Прогноз

У вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів. За прогнозом аналітиків, до кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,6-27,1 грн.

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