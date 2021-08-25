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Курс долара зростає третій день поспіль

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Україна, Середа 25 серпня 2021 16:02
Курс долара зростає третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на такому рівні: 26,7074 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 26,6718 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Курс долара зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,31 гривень за євро.

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