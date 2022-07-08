Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 8 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 25 копеек до 35,90 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 36,75 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 35,00 (34,85 - 7 июля),

продажа - 35,90 грн (35,65 - 7 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 35,55 (35,55 - 7 июля),

продажа - 36,75 (36,75 - 7 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 - 7 июля),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 7 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 8 июля составляет 29,8107 гривен за евро (-0,0015 гривен).