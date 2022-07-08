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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 8 июля

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 14:09
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 8 июля Фото: курс доллара вырос на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 25 копеек до 35,90 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 36,75 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 35,00 (34,85 - 7 июля),
  • продажа - 35,90 грн (35,65 - 7 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 35,55 (35,55 - 7 июля),
  • продажа - 36,75 (36,75 - 7 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,80 - 7 июля),
  • продажа - 8,00 грн (8,00 - 7 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 8 июля составляет 29,8107 гривен за евро (-0,0015 гривен).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 8 июля

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности

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