Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 8 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 25 копійок до 35,90 гривень за долар. Курс євро не змінився - 36,75 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля-35,00 (34,85 - 7 липня),

продаж - 35,90 грн (35,65 - 7 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля-35,55 (35,55-7 липня),

продаж - 36,75 (36,75-7 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля-7,80 (7,80 - 7 липня),

продаж - 8,00 грн (8,00 - 7 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 8 липня становить 29,8107 гривень за євро (-0,0015 гривень).