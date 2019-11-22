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Курс долара на відкритті міжбанку росте

Новини » Фінанси     22.11.2019 - 10:50
Курс долара на відкритті міжбанку росте
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 листопада 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,21 грн/долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 24,1900 - 24,2100 грн/долар, євро 26,8025 - 26,8302 грн/євро, російський рубль 0,3798 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1900

24,2100

EUR/UAH

26,8025

26,8302

RUB/UAH

0,3798

0,3806

Курс долара на відкритті міжбанку росте

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1500 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7606 - 26,7803 грн/євро, російський рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,19 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2419,3689 гривень за 100 доларів (+1,0086 гривень).

За прогнозом аналітиків, до кінця 2019 року на валютному ринку буде зберігатися тенденція до зниження курсу долара, а курс може опуститися нижче 24 гривень за долар.

НБУ на 22 листопада підвищив офіційний курс долара Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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