Курс доллара растет на межбанке после праздников

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 26,50 грн/доллар, курс в покупке до 26,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 29,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,4500 - 26,5000 грн/доллар, евро 29,6266 - 29,6826 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4081 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4500 26,5000

EUR/UAH 29,6266 29,6826

RUB/UAH 0,4071 0,4081

Напомним, 26 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3700 - 26,4200 грн/доллар, евро 29,4157 - 29,4688 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,61 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 мая установлен на таком уровне: 2661,9328 гривен за 100 долларов (+2,5126 гривен).