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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    16.10.2019 - 11:10
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7900 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,3607 - 27,4023 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3859 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7900

24,8300

EUR/UAH

27,3607

27,4023

RUB/UAH

0,3848

0,3859

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 15 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7700 - 24,8000 грн/доллар, евро 27,2271 - 27,2601 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3851 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,78 гривен за доллар, что на 25 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 2478,5759 гривен за 100 долларов (+24,7721 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 октября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн, что почти в два раза меньше, чем 8 октября (2,154 млрд грн).

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн.

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Темы: Курс доллара
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