Курс долара росте на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 24,83 гривень за долар, курс купівлі - до 24,67 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 27,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7900 - 24,8300 грн/долар, євро 27,3607 - 27,4023 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3859 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7900 24,8300 EUR/UAH 27,3607 27,4023 RUB/UAH 0,3848 0,3859

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7700 - 24,8000 грн/долар, євро 27,2271 - 27,2601 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3851 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,78 гривень за долар, що на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня встановлено на такому рівні: 2478,5759 гривень за 100 доларів (+24,7721 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 жовтня 2019 року залучило до державного бюджету 1,149 млрд грн, що майже в два рази менше, ніж 8 жовтня (2,154 млрд грн).

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн.