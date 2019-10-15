Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал до 24,80 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 15 октября 2019 года вырос на 12 копеек до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7700 - 24,8000 грн/доллар, евро 27,2271 - 27,2601 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3851 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7700 24,8000 EUR/UAH 27,2271 27,2601 RUB/UAH 0,3842 0,3851

Напомним, 11 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6400 - 24,6800 грн/доллар, евро 27,2345 - 27,2788 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,78 гривен за доллар, что на 25 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 2478,5759 гривен за 100 долларов (+24,7721 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 15 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,94 гривен за доллар, курс евро вырос на 12 копеек до 27,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,62 (24,46 - 11 октября), продажи - 24,94 (24,80 - 11 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,02 (26,87 - 11 октября), продажи - 27,53 (27,31 - 11 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,48 - 11 октября), продажи 3,88 (3,86 - 11 октября) грн за 10 рублей.