Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,95 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1850 - 25,2100 грн/доллар, евро 27,9352 - 27,9528 грн/евро, российский рубль 0,3791 - 0,3799 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1850 25,2100 EUR/UAH 27,9352 27,9528 RUB/UAH 0,3791 0,3799

Напомним, 27 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1300 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,9018 - 27,9270 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,16 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 2516,493 гривен за 100 долларов (+10,204 гривен).

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,770 млрд грн, что больше, чем на аукционе 20 августа (1,072 млрд грн).

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил замглавы НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний.