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Курс доллара продолжил падение на межбанке

Новости » Финансы    07.08.2019 - 17:59
Курс доллара продолжил падение на межбанке
Фото: курс доллара на межбанке снизился (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара в продаже снизился до 25,33 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 7 августа 2019 года снизился на 12 копеек - до 25,33 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек - до 28,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2900 - 25,3300 грн/доллар, евро 28,4081 - 28,4531 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3863 грн/рубль.

Валюта           Bid                Offer

USD/UAH     25,2900       25,3300

EUR/UAH     28,4081       28,4531

RUB/UAH     0,3835         0,3863

Курс доллара продолжил падение на межбанке

 

Напомним, накануне торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,5200 - 25,5500 грн/доллар, евро 28,5211 - 28,5521 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Отметим, официальный курс доллара снижается второй день подряд. В частности, Национальный банк Украины на 8 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,42 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

 

Курс доллара снижается второй день подряд
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