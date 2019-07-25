Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,52 гривен за доллар, курс в покупке - 25,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 28,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,4900 - 25,5200 грн/доллар, евро 28,3703 - 28,4012 грн/евро, российский рубль 0,4033 - 0,4039 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4900 25,5200

EUR/UAH 28,3703 28,4012

RUB/UAH 0,4033 0,4039

Напомним, 24 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,4400 - 25,4700 грн/доллар, евро 28,3630 - 28,3939 грн/евро, российский рубль 0,4029 - 0,4035 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,51 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июля установлен на таком уровне: 2551,63 гривен за 100 долларов (-11,3747 гривен).