Курс доллара растет на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал 7 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 25,96 гривен за доллар, курс в покупке до 25,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 29,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,9300 - 25,9600 грн/доллар, евро 29,1349 - 29,1660 грн/евро, российский рубль 0,4125 - 0,4135 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9300 25,9600

EUR/UAH 29,1349 29,1660

RUB/UAH 0,4125 0,4135

Напомним, 17 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,8700 - 25,8900 грн/доллар, евро 29,0261 - 29,0485 грн/евро, российский рубль 0,4115 - 0,4119 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,86 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 июля установлен на таком уровне: 2586,2087 гривен за 100 долларов (-0,2055 гривен).