Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 25 копеек до 29,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3800 - 26,4000 грн/доллар, евро 29,7724 - 29,7924 грн/евро, российский рубль 0,4159 - 0,4164 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3800 26,4000

EUR/UAH 29,7724 29,7924

RUB/UAH 0,4159 0,4164

Напомним, 19 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3550 - 26,3800 грн/доллар, евро 29,5208 - 29,5488 грн/евро, российский рубль 0,4117 - 0,4124 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,38 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 июня установлен на таком уровне: 2638,8427 гривен за 100 долларов (-3,3518 гривен).