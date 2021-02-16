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Курс доллара растет четвертый день подряд и достиг 28 гривен

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 07:45
Курс доллара растет четвертый день подряд и достиг 28 гривен Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля установлен на таком уровне: 27,9671 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 27,844 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет четвертый день подряд и достиг 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Курс доллара растет четвертый день подряд и достиг 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 33,96 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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