Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 33,96 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9700 - 27,9900 грн/доллар, евро 33,9499 - 33,9742 грн/евро, российский рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Напомним, 12 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8800 - 27,9000 грн/доллар, евро 33,7152 - 33,7394 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3770 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на таком уровне: 27,844 гривен за 1 доллар (+0,0056 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.