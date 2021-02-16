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Курс долара росте четвертий день поспіль та досяг 28 гривень

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 07:45
Курс долара росте четвертий день поспіль та досяг 28 гривень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 лютого встановлено на такому рівні: 27,9671 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 15 лютого становить: 27,844 гривень за 1 долар.

Курс долара росте четвертий день поспіль та досяг 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Курс долара росте четвертий день поспіль та досяг 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 33,96 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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