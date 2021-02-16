Курс долара росте четвертий день поспіль та досяг 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 16 лютого встановлено на такому рівні: 27,9671 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 15 лютого становить: 27,844 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)