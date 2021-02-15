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Курс доллара растет третий день подряд

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 08:20
Курс доллара растет третий день подряд Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на таком уровне: 27,844 гривен за 1 доллар (+0,0056 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,67 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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