UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара растет четвертый день подряд и достиг 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Популярные новости
Курс доллара продолжил падение на межбанке 08 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка 08 февраля 2021
Миссия МВФ завершила работу. О пересмотре программы не договорились 13 февраля 2021
Курс евро снизился после трех дней роста 12 февраля 2021
Витренко объяснил, почему населению не продают газ по себестоимости 13 февраля 2021
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 14 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021
НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода" 08 февраля 2021
Пенсионный возраст для части украинцев повышается с 1 апреля: кого это коснется 10 февраля 2021

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля установлен на таком уровне: 27,9671 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 27,844 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 33,96 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
Читайте также
Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен
Курс доллара растет третий день подряд
Прогноз погоды