Курс доллара снова растет

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 22 копейки до 25,17 гривен за доллар, курс евро вырос на 24 копейки до 27,65 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (24,55 - 4 октября), продажи - 25,17 (24,95 - 4 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (26,80 - 4 октября), продажи - 27,65 (27,41 - 4 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,47 - 4 октября), продажи 3,89 (3,86 - 4 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,85-25,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,25 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 4 октября (24,61). Таким образом, официальный курс на 8 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщило РБК-Украина, НБУ в течение недели 30 сентября - 4 октября для поддержания курса гривны продал на межбанке 200 млн долларов.

Аналитики прогнозируют в течение недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", - сказал он.