Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,25 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8000 - 24,8500 грн/доллар, евро 27,2006 - 27,2554 грн/евро, российский рубль 0,3825 - 0,3834 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8000 24,8500 EUR/UAH 27,2006 27,2554 RUB/UAH 0,3825 0,3834

Напомним, 4 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,1836 - 27,2360 грн/евро, российский рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 2461,1821 гривен за 100 долларов (-26,5301 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, НБУ в течение недели 30 сентября - 4 октября для поддержания курса гривны продал на межбанке 200 млн долларов.

Аналитики прогнозируют в течение недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", - сказал он.