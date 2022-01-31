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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 10:15
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: курс долара знизився на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 31 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 11 копійок до 28,59 гривень за долар, курс в покупці до 28,57 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,93 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,5700 - 28,5900 грн/долар, євро 31,9155 - 31,9378 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, 28 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,6800 - 28,7000 грн / долар, євро 32,0097-32,0292 грн / євро, російський рубль 0,3678-0,3684 грн / рубль

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,78 гривень за долар. Курс знизився на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

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