Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 31 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 11 копійок до 28,59 гривень за долар, курс в покупці до 28,57 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,93 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,5700 - 28,5900 грн/долар, євро 31,9155 - 31,9378 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,78 гривень за долар. Курс знизився на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.