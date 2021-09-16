Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,41 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 31,3929 - 31,4165 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3679 грн/рубль.
Напомним, 15 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6350 - 26,6550 грн/доллар, евро 31,4719- 31,4928 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3676 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара немного вырос после падения до минимума с июня прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.