Курс доллара немного вырос после падения до минимума с июня прошлого года
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 26,645 гривен за 1 доллар (+0,0088 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 26,6362 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,47 гривен за евро.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.