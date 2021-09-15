Курс доллара немного вырос после падения до минимума с июня прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 26,645 гривен за 1 доллар (+0,0088 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 26,6362 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Скриншот (bank.gov.ua)