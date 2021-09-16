Курс долара продовжив зниження на міжбанку
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,41 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 31,3929 - 31,4165 грн/євро, російський рубль 0,3672-0,3679 грн/рубль.
Нагадаємо, 15 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6350 - 26,6550 грн/долар, євро 31,4719 - 31,4928 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3676 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму з червня минулого року. Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Прогноз
Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.