Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 6 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,90 гривень за долар, курс в покупці до 26,88 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,81 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,8800 - 26,9000 грн/долар, євро 31,7882 - 31,8119 грн/євро, російський рубль 0,3679-0,3683 грн/рубль.

Курс НБУ

Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлений на такому рівні: 26,9395 гривень за 1 долар (+0,0301 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить: 26,9094 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.