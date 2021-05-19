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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

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Україна, Середа 19 травня 2021 10:21
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: курс долара знаходиться на мінімумі з серпня 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс в покупці до 27,39 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,54 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3900 - 27,4100 грн/долар, євро 33,5198 - 33,5416 грн/євро, російський рубль 0,3721-0,3725 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 17 травня закрилися в діапазоні: 27,4050 - 27,4250 грн/долар, євро 33,4697 - 33,4941 грн/євро, російський рубль 0,3715-0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 27,4368 гривень за 1 долар (-0,1182 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 27,555 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року - 27,386 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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