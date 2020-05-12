Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 12 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,10 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7350 - 26,7600 грн/доллар, евро 29,0823 - 29,1068 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7350 26,7600 EUR/UAH 29,0823 29,1068 RUB/UAH 0,3653 0,3658

Напомним, 8 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8150 - 26,8400 грн/доллар, евро 29,0299 - 29,0569 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,76 (26,75 - 8 мая), продажи - 27,05 (27,03 - 8 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,74 (28,73 - 8 мая), продажи - 29,22 (29,21 - 8 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 8 мая), продажи 3,69 (3,67 - 8 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар, что менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 26,7947 гривен за 1 доллар (-0,0249 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 26,8196 гривен за 1 доллар.