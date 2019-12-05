Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 декабря 2019 года снизился на 5 копеек до 23,85 гривен за доллар, курс в покупке до 23,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,8800 - 23,9000 грн/доллар, евро 26,4481 - 26,4735 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3741 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,8200 23,8500 EUR/UAH 26,4481 26,4735 RUB/UAH 0,3731 0,3741

Напомним, 4 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,8800 - 23,9000 грн/доллар, евро 26,5091 - 26,5290 грн/евро, российский рубль 0,3736 - 0,3741 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,96 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,57 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,78 (3,84 - 4 декабря), продажи - 23,96 (24,01 - 4 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,22 (26,28 - 4 декабря), продажи - 26,57 (26,58 - 4 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,49 - 4 декабря), продажи 3,79 (3,78 - 4 декабря) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,87 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2387,7034 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 5 декабря - 2393,0282 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Курс доллара на межбанке 5 декабря 2019 года составил 23,85 грн/доллар