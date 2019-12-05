Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продаж 5 грудня 2019 року знизився на 5 копійок до 23,85 гривень за долар, курс купівлі до 23,82 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 26,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,8800 - 23,9000 грн/долар, євро 26,4481 - 26,4735 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3741 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,8200 23,8500 EUR/UAH 26,4481 26,4735 RUB/UAH 0,3731 0,3741

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,8800 - 23,9000 грн/долар, євро 26,5091 - 26,5290 грн/євро, російський рубль 0,3736 - 0,3741 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 5 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,96 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,78 (3,84 - 4 грудня), продажу - 23,96 (24,01 - 4 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,22 (26,28 - 4 грудня), продажу - 26,57 (26,58 - 4 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,49 - 4 грудня), продажу 3,79 (3,78 - 4 грудня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,87 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2387,7034 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 5 грудня - 2393,0282 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Курс долара на міжбанку 5 грудня 2019 року склав 23,85 грн/долар