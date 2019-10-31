Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке 31 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем в продаже снизился на 19 копеек - до 24,78 гривен за доллар, курс в покупке снизился до 24,75 гривен за доллар. Курс евро опустился на 14 копеек по сравнению с 30 октября - до 27,60 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7500 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,5690 - 27,6024 грн/евро, российский рубль 0,3863 - 0,3869 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7500 24,7800 EUR/UAH 27,5690 27,6024 RUB/UAH 0,3863 0,3869

Отметим, вчера торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9400 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,7133 - 27,7466 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

На фоне снижения курса американской валюты Национальный банк Украины на 1 ноября 2019 года резко опустил официальный курс доллара. В частности, на завтра курс доллара установлен на отметке 24,81 гривен.

На наличном рынке в обменных пунктах средний курс покупки доллара 31 октября составлял 24,72 (24,84 - 30 октября), продажи - 24,94 (25,08 - 30 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,43 (27,47 - 30 октября), продажи - 27,85 (27,91 - 30 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,54 (3,55 - 30 октября), продажи 3,92 (3,93 - 30 октября) грн за 10 рублей.