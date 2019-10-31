Курс доллара снова опустился ниже 25 гривен

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Курс доллара на 31 октября составляет 24,99 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снова понизил официальный курс доллара и на 31 октября установил его на отметке 24,99 гривен, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс украинской гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 2499,5421 гривен за 100 долларов (-11,8384 гривен).

При этом курс доллара на 30 октября составлял 2511,3805 гривен за 100 долларов.

Напомним, вчера на межбанковском валютном рынке курс доллара снижался с самого открытия и до окончания торгов достиг отметки в 24,97 гривен за доллар. При этом единая европейская валюта тоже продемонстрировала снижение и на закрытии межбанка торговалась по 27,74 гривен.

Данная тенденция отразилась и на справочном курсе, который Нацбанк публикует ежедневно во второй половине дня. В частности, на 30 октября справочный курс доллара был установлен на уровне 25,00 гривен, однако, как мы видим, официальный курс оказался еще на 1 копейку ниже.

Отметим, накануне аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал в комментарии РБК-Украина, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, в следующем месяце определяющим для курса станет ход переговоров Украины и МВФ о новой трехлетней программе кредитования.

"При отсутствии негатива есть потенциал для снижения гривны в следующем месяца до отметок в 25,50, при отсутствии успехов с МВФ гривна быстрыми темпами может просесть до 26,00", - отметил эксперт.