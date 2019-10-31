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Курс доллара снова опустился ниже 25 гривен

Новости » Финансы     31.10.2019 - 07:45
Курс доллара снова опустился ниже 25 гривен
Иллюстративное фото (pixabey)

Курс доллара на 31 октября составляет 24,99 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снова понизил официальный курс доллара и на 31 октября установил его на отметке 24,99 гривен, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс украинской гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 2499,5421 гривен за 100 долларов (-11,8384 гривен).

При этом курс доллара на 30 октября составлял 2511,3805 гривен за 100 долларов.

Курс доллара снова опустился ниже 25 гривен

Напомним, вчера на межбанковском валютном рынке курс доллара снижался с самого открытия и до окончания торгов достиг отметки в 24,97 гривен за доллар. При этом единая европейская валюта тоже продемонстрировала снижение и на закрытии межбанка торговалась по 27,74 гривен.

Данная тенденция отразилась и на справочном курсе, который Нацбанк публикует ежедневно во второй половине дня. В частности, на 30 октября справочный курс доллара был установлен на уровне 25,00 гривен, однако, как мы видим, официальный курс оказался еще на 1 копейку ниже.

Отметим, накануне аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал в комментарии РБК-Украина, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, в следующем месяце определяющим для курса станет ход переговоров Украины и МВФ о новой трехлетней программе кредитования.

"При отсутствии негатива есть потенциал для снижения гривны в следующем месяца до отметок в 25,50, при отсутствии успехов с МВФ гривна быстрыми темпами может просесть до 26,00", - отметил эксперт.

Нацбанк немного снизил официальный курс евро
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