ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара продовжив зниження

Новини » Форекс     07.02.2020 - 13:21
Курс долара продовжив зниження
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,61 гривень за долар, курс євро знизився на 22 копійки до 27,05 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,38 (24,47 - 6 лютого), продажу - 24,61 (24,72 - 6 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,82 - 6 лютого), продажу - 27,05 (27,27 - 6 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,61 - 6 лютого), продажу 3,91 (3,94 - 6 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,60 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 7 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро.

Курс долара продовжив зниження

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 лютого довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 лютого (24,58 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, за даними НБУ, протягом січня 2020 року на валютному ринку України спостерігалося зменшення пропозиції валюти з боку експортерів. Крім того, на ринку спостерігалася певна активізація імпортерів після святкових розпродажів.

У той же час розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на 990,65 млн доларів) на 1 лютого склав 26 292,81 млн доларів.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара НБУ на 7 лютого знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся