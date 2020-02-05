Курс доллара продолжил снижение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар находится ниже уровня 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,90 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,53 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,67 (24,77 - 4 февраля), продажи - 24,90 (25,00 - 4 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,14 (27,29 - 4 февраля), продажи - 27,53 (27,69 - 4 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,62 (3,63 - 4 февраля), продажи 3,95 (3,95 - 4 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,75-24,90 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 5 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 24,84 гривен за доллар, курс в покупке до 24,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 февраля справочный курс на уровне 24,84 грн/доллар, понизив его по сравнению с 4 февраля (24,86 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,327 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 6,290 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.