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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Финансы     05.02.2020 - 10:35
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 24,84 гривен за доллар, курс в покупке до 24,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8100 - 24,8400 грн/доллар, евро 27,4051 - 27,4382 грн/евро, российский рубль 0,3929 - 0,3935 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8100

24,8400

EUR/UAH

27,4051

27,4382

RUB/UAH

0,3929

0,3935

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 4 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8100 грн/доллар, евро 27,3670 - 27,4056 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 24,8523 гривен за 1 доллар (-0,2313 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет 25,0836 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,327 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 6,290 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

Официальный курс доллара на 5 февраля упал ниже 25 гривен Курс доллара упал на межбанке
Темы: Курс доллара
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