Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 24,84 гривен за доллар, курс в покупке до 24,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8100 - 24,8400 грн/доллар, евро 27,4051 - 27,4382 грн/евро, российский рубль 0,3929 - 0,3935 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8100 24,8400 EUR/UAH 27,4051 27,4382 RUB/UAH 0,3929 0,3935

Напомним, 4 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8100 грн/доллар, евро 27,3670 - 27,4056 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 24,8523 гривен за 1 доллар (-0,2313 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет 25,0836 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,327 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 6,290 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.