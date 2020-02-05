Курс долара продовжив зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знаходиться нижче рівня 25 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,90 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,53 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,67 (24,77 - 4 лютого), продажу - 24,90 (25,00 - 4 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,29 - 4 лютого), продажу - 27,53 (27,69 - 4 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,62 (3,63 - 4 лютого), продажу 3,95 (3,95 - 4 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75-24,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 5 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 24,84 гривень за долар, курс купівлі до 24,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 27,43 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 лютого довідковий курс на рівні 24,84 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 лютого (24,86 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 2,327 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 6,290 млрд грн. Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році.