Курс доллара продолжил рост на межбанке после преодоления уровня в 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,11 гривен за доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,47 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,0900 - 27,1100 грн/доллар, евро 30,4572 - 30,4797 грн/евро, российский рубль 0,3575 - 0,3579 грн/рубль.
Напомним, 25 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 - 27,0700 грн/доллар, евро 30,3419 - 30,3617 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара поднялся до 27 гривен впервые с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.