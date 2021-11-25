Курс доллара поднялся до 27 гривен впервые с начала сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 27,0256 гривен за 1 доллар (+0,0983 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 26,9273 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с начала сентября. А выше курс был только 26 июля - 27,048 гривен за доллар. Скриншот (bank.gov.ua)