Курс доллара продолжил рост на межбанке, несмотря на меры НБУ

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 25,56 гривен за доллар, курс в покупке до 25,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,95 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,5400 - 25,5600 грн/доллар, евро 28,9342 - 28,9543 грн/евро, российский рубль 0,3566 - 0,3571 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,5400 25,5600 EUR/UAH 28,9342 28,9543 RUB/UAH 0,3566 0,3571

Напомним, 10 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,3750 - 25,4100 грн/доллар, евро 28,8463 - 28,8860 грн/евро, российский рубль 0,3526 - 0,3533 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 25,3135 гривен за 1 доллар (+0,3920 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 24,9215 гривен за 1 доллар.

Напомним, резкий скачок курса доллара к гривне произошел 10 марта после обвала мировых бирж 9 марта, вызванного опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Отметим, Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара как минимум до 26 гривен за доллар. По их мнению, на текущих отметках курс доллара может стабилизироваться в случае единого фронта со стороны НБУ, Минфина и главы правительства.