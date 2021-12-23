Курс доллара снова растет после двухдневного снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 27,2747 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 27,2508 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд. Скриншот (bank.gov.ua)