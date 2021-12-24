Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,87 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2300 - 27,2500 грн/долар, євро 30,8543 - 30,8769 грн/євро, російський рубль 0,3720-0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.