Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,20 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,21 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 34,13 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1900 - 28,2100 грн/доллар, евро 34,1099 - 34,1341 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3701.

Напомним, 27 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 34,0096 - 34,0309 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 28,1652 гривен за 1 доллар (+0,0128 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,1524 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в предыдущий банковский день.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.