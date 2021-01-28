Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 28 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,21 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 34,13 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2100 грн/долар, євро 34,1099 - 34,1341 грн/євро, російський рубль 0,3697 - 0,3701.

Нагадаємо, 27 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 34,0096 - 34,0309 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 28,1652 гривень за 1 долар (+0,0128 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить: 28,1524 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження в попередній банківський день.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.