Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,45 гривен, евро - возле уровня 34,90 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,47 гривен за доллар, курс в покупке до 28,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,90 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,4500 - 28,4750 грн/доллар, евро 34,8768 - 34,9075 грн/евро, российский рубль 0,3794 - 0,3799 грн/рубль.

Отметим, 4 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4350 - 28,4550 грн/доллар, евро 34,9437 - 34,9655 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3868 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 января установлен на таком уровне: 28,431 гривен за 1 доллар (+0,1564 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,2746 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара начал 2021 год ростом после снижения в конце прошлого года.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.