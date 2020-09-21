Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке до 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2300 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,1730 - 33,1965 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2300 28,2500 EUR/UAH 33,1730 33,1965 RUB/UAH 0,3730 0,3701

Отметим, 18 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1750 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,3394 - 33,3631 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года,